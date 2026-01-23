Мами розуміють: жінки з усього світу пишуть слова підтримки Вікторії Бекхем після заяв її сина

Вікторія та Бріклін Бекхеми / © Getty Images

Реклама

Весь світ сколихнули зізнання старшого сина Вікторії та Девіда Бекхемів — Брукліна Бекхема, який вирішив вперше зробити заяву і розповісти, чому він припинив спілкуватися з батьками. За його словами, конфлікт назрівав протягом тривалого часу і був спричинений низкою подій та сварок між його родиною і коханою Ніколою Пельтц. Особливо стосунки батьків та невістки загострились під час підготовки до весілля, яке відбулося навесні 2022 року.

Бекхеми ж вирішили тримати мовчання і не коментувати цю ситуацію, однак жінки з усього світу, які також мають дітей, не критикували Вікторію, на яку навалилось найбільше негативу і звинувачень, а навпаки підтримали її.

На сторінці у Instagram леді Бекхем щодня з’являються нові повідомлення від мам, які пишуть що розуміють її і те як вона насправді любить свого сина.

Реклама

«@victoriabeckham ми всі незнайомці в інтернеті, але як мама мамі я помолюся за твоє материнське серце. Я точно знаю, що тобі боляче. Я теж знаю, що ти дуже-дуже любиш цю дитину. Мені так шкода».

«Надсилаю тобі стільки любові. У мене серце розривається за вас усіх. Мами завжди знають краще. Тримай голову високо. Зберігай любов у серці. Люблю тебе!»

«Девід і Вікторія завжди будуть його батьками, а от Нікола може колись і не бути його дружиною. Йому треба навчитися на власних помилках — їм варто дозволити йому це, відпустити його; він зробив свій вибір. Вони дали йому хороше життя, і одного дня до нього дійде, що вони завжди старалися як могли.»

«Хто всі ці хейтери, щоб вирішувати, якщо ніхто з нас там не був… Як мама, я знаю: ти хочеш для своєї дитини лише найкращого… і я знаю, що тобі боляче… Віддай усе це Господу, люба @victoriabeckham — і це теж мине.»

Реклама

«Леді Бекхем, зараз усі мами думають про вас. І ви, і ваш чоловік надзвичайно наполегливо працювали, щоб дати своїм дітям можливості в житті, про які звичайні люди з робітничого класу можуть лише мріяти. Так, ви захищали свій бренд, щоб передати його їм. Будь ласка, тримайте голову високо. Він ваш первісток, але у вас є й інші діти — не дозволяйте всьому цьому вплинути на зв’язок із ними. Бережіть себе, ми всі вас любимо»

«Просто — від однієї мами до іншої — я відчуваю твій біль. Світ може не бачити твоєї боротьби, але ти не сама в цьому; ми, мами, всі разом у цих окопах, підтримуючи й тримаючи простір одна для одної.»

«Я мама, і в мене щоразу розривається серце за вас, коли натрапляю на вашу історію онлайн. Тримайтеся, мамо. Ви впораєтеся.»

«Надсилаю любов і знай — тебе люблять дуже багато людей. Материнську любов не зітре жоден вірусний момент. Пісня Mama від Spice Girls зараз як ніколи в тему. Будь сильною, і я сподіваюся, що одного дня твій син заспіває цю пісню для тебе — неважливо, скільки часу на це знадобиться.»

Реклама

«Я відчуваю велику співчутливість до матері, яку публічно принизили, тоді як ми точно не знаємо, чи правда все сказане. Це не може не ранити материнське серце — інакше просто не буває. Це сімейні справи й не чиясь стороння справа. Якщо мати, яка забезпечує свою родину, дбає про свій публічний імідж, це не робить її лиходійкою, поганою матір’ю чи людиною. Уся ця ситуація просто дуже сумна.»

«Вікторіє, думаю, більшість світу на твоєму боці. Болісно очевидно, хто керує цією історією. Тримай свої межі міцно й не дозволяй цьому зламати тебе. Ви з Девідом — чудові батьки; ця зверхність і розбещена поведінка наших дітей трапляється навіть у найкращих із нас. Тримайся, будь сильною.»

«Усім на замітку. Бо це буде абсолютна правда. Бруклін дуже пошкодує про це публічне приниження своєї матері, щойно він і його дружина розлучаться. А Вікторія, як і будь-яка з нас, мам, не матиме іншого вибору, окрім як прийняти, пробачити й знову відкрити своє серце. Мами не досконалі, але й сини не досконалі.»

Чи читала леді Бекхем ці послання від жінок — невідомо, однак інсайдери повідомили, що вона зараз у поганому стані і шокована вчинком сина. Згідно виданню Mirror, мама чотирьох дітей була повністю розбита, через згадку про «майбутню родину» її старшого сина і те, що вона ніколи не буде частиною їхнього життя.

Реклама

Бруклін написав: «Всього лише хочемо миру, приватності та щастя для нас і нашої майбутньої родини».

Непрямий натяк на майбутніх онуків, як кажуть, був особливо болісним для Вікторії та Девіда, які завжди говорили про те, що ставлять сім’ю на перше місце. Стати бабусею та дідусем для них завжди було мрією, але Бруклін дав зрозуміти, що вони не бачитимуть дітей, яких він і Нікола можуть народити, оскільки пообіцяв остаточно розірвати стосунки. Девід і Вікторія, за словами джерел, були в паніці через цю заяву, яка фактично ставить їх осторонь, якщо відносини між Бекхемами та їхнім старшим сином не покращаться радикально.

«Вікторія в повному шоці, просто на підлозі, шокована тим, що її син здатен на таке. Усі шоковані. Але Вікторія розбита на шматки через це. Водночас вона, як і Девід, стурбована тим, що це може стати кінцем бренду Beckham через звинувачення у фальшивості та інсценованих стосунках; вони хвилюються, що ще він може оприлюднити», — розповіли джерела.