Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

У нашій новій добірці манікюрів ви знайдете зовсім різні ідеї, які матимуть чудовий вигляд на будь-якій довжині нігтів. Зараз у тренді продовжують залишатися ніжні дизайни, а також абстракція та французькі манікюри. Квіткові мотиви трохи відійшли на другий план.

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