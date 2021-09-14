Мантія, золоті обладунки і комбінезон: американський репер показав на червоній доріжці одразу три образи

Мантія, золоті обладунки і комбінезон: американський репер показав на червоній доріжці одразу три образи

22-річний репер Lil Nas X обожнює епатувати публіку своїми провокаційними луками. На Балу Інституту костюма він влаштував перевдягання з трьома луками.

Провокаційний репер — Lil Nas X не міг пропустити головну модну подію року — Met Gala, яка минула у Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Його без сумнівів можна назвати королем Бала Інституту костюма.

Музикант продемонстрував на червоній доріжці одразу три ефектних луки. Спочатку Lil Nas X вийшов на публіку у величезній бежевій оксамитовій мантії від Versace з блискучою вишивкою і шлейфом.

Lil Nas X / Associated Press

Два охоронці допомогли хлопцеві її зняти, щоб показати другий образ. Під мантією на репері були золоті обладунки, в яких він був схожий на сучасного лицаря.

Lil Nas X / Associated Press

Lil Nas X / Associated Press

Lil Nas X / Associated Press

Свій аутфіт він доповнив золотими сережками і стрілки на очах.

Lil Nas X / Associated Press

Lil Nas X / Associated Press

Потім до Lil Nas X знову підійшли охоронці і допомогли йому зняти обладунки. Музикант продемонстрував свій третій образ — гламурний обтислий комбінезон на блискавці, розшитий бісером, паєтками та блискітками. На шиї у нього було золоте намисто-чокер від Versace.

Lil Nas X / Associated Press

Lil Nas X / Associated Press

Вбрання він доповнив чорними черевиками на грубій підошві та золотим манікюром.

Нагадаємо, кілька днів тому репер своїм провокаційним аутфітом викликав фурор на червоній доріжці премії MTV Video Music Awards 2021. Там він з'явився у вбранні Versace лавандового кольору, яке складалося з екстравагантного смокінга з довгим шлейфом і штанів.

Репер Lil Nas X / Associated Press

Вбрання було прикрашене розсипом страз. А смокінг мав декольте, яке трохи оголювало його груди і плече.

Репер Lil Nas X / Associated Press

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