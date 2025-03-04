Зірка фільму "Субстанція" Маргарет Квеллі прийшла на паті у червоній сукні з V-подібним вирізом і розрізом до трусів

Маргарет Квеллі стала гостею вечірки Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга у Беверлі-Гіллз.

Маргарет Квеллі / Фото: Associated Press

На заході вона постала у червоній довгій сукні з галтером, V-подібним вирізом і високим розрізом аж до трусів. На стегні вбрання прикрашала золота брошка з червоним камінням.

Маргарет Квеллі / Фото: Associated Press

Вбрання Маргарет скомбінувала з чорними замшевими туфлями з лакованими носками. Вона зробила красиву зачіску, макіяж із помадою червоного відтінку, вишневий манікюр, вуха прикрасила золотими довгими сережками, а руки – золотими браслетом і каблучкою.

Маргарет Квеллі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Маргарет Квеллі на Берлінський кінофестиваль одягла біле пальто з візерунком із колекції от кутюр весна-літо 2020 бренду Chanel, у якому вона мала старомодний вигляд.

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