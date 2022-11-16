Марго Роббі в костюмі, а Бред Пітт — в'язаному кардигані: зіркова пара на преспоказі спільного фільму

Марго Роббі та її колега Бред Пітт відвідали спеціальний показ у Лос-Анджелесі на підтримку фільму Paramount Pictures "Вавілон", де поспілкувалися з публікою та відповіли на запитання.

До театру Семюеля Голдвіна 32-річна Марго Роббі приїхала у штанному костюмі верблюжого кольору, що складався з короткого жакету та штанів-кльош. Волосся акторки тепер має натуральний колір, вона перефарбувалася з білого в світло-русявий, а ще відростила довжину.

Марго Роббі та Бред Пітт / Фото: Getty Images

58-річний Бред Пітт був у джинсах, сірому в'язаному кардигані на замку, під яким була біла футболка та в капелюсі. Актор був у чудовому настрої.

Повідомляється, що фільм режисера Дем'єна Шазелла триватиме три години, оскільки сам він назвав фільм "найскладнішою річчю, яку він коли-небудь робив".

Марго Роббі та Бред Пітт / Фото: Getty Images

Це історична драма про "золоту еру" Голлівуду 1920-х років.