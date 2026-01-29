Марго Роббі наділа легендарне кольє Елізабет Тейлор з діамантом "Тадж Махал" на прем’єру фільму

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі зіграла роль Кетрін Ерншоу в новій екранізації роману Емілі Бронте «Буремний перевал». Світова прем’єра фільму відбулася у Лос-Анджелесі 28 січня, а до фотографів акторка вийшла у вишуканій ексклюзивній сукні від Модного дому Schiaparelli.

Марго Роббі на прем’єрі фільму «Буремний перевал» у Лос-Анджелесі / © Associated Press

Однак не лише розкішне вбрання привернуло увагу публіки, адже все ж головною родзинкою образу Марго стала прикраса на її шиї — кольє у вигляді великого золотого серця на ланцюжку.

Марго Роббі на прем’єрі фільму «Буремний перевал» у Лос-Анджелесі / © Associated Press

Головною особливістю прикраси є те, що це насправді величезний діамант у формі серця, названий «Тадж-Махал», який оправлений у кольє від Cartier, про що Марго сама розповіла журналістам на заході.

Раніше коштовність належала британській акторці Елізабет Тейлор — їй кольє подарував чоловік Річард Бертон на 40-річчя, оскільки вона була великою поціновувачкою та колекціонеркою коштовностей.

Елізабет Тейлор хизується перед гостями на своєму дні народження подарунком від чоловіка — кольє «Тадж-Махал», 1972 рік / © Getty Images

Розкішний кулон у формі серця, інкрустований нефритом і доповнений авторським ланцюжком із золота, рубінів та діамантів, має напис мовою парсі: «Любов вічна», а також ім’я Нур-Джахан — першої жінки, яка отримала цю прикрасу в подарунок від свого чоловіка, могольського імператора Шаха Джаханґіра. Коштовність згодом перейшла у спадок до їхнього сина Шаха Джахана, який подарував кулон своїй дружині Мумтаз-Махал, йдеться на сайті Vogue.

Прикраса «Тадж-Махал» на виставці / © Getty Images

Коли жінка померла, він звелів збудувати мавзолей Тадж-Махал у пам’ять про неї. Отже, назва діаманта була натхненна цим монументом.

Тадж-Махал, Індія. П’ятий імператор збудував його на згадку про свою дружину, яка померла 1630 року після народження 14-ї дитини. Будівництво розпочалося 1631-го та тривало майже 22 роки / © Associated Press

Згодом прикрасу придбав бренд Cartier. Спочатку вона була закріплена на традиційному індійському шовковому шнурі, а пізніше штатний дизайнер Cartier Альфред Дуранте створив для неї золотий ланцюг із рубінами, оздоблений ронделями та китицями. 1972 року президент Cartier Майкл Томас показав це кольє Бертону й Тейлор у міжнародному готелі аеропорту Кеннеді — подружжя збиралося у відпустку, а Бертон попросив Cartier порадити подарунки до Дня святого Валентина та дня народження Тейлор 27 лютого. Бертон таємно придбав прикрасу та подарував її Тейлор під час святкування її 40-річчя в Будапешті як символ їхнього власного напруженого та епічного кохання.

Кулон «Тадж-Махал», яким раніше володіла Елізабет Тейлор / © Associated Press

У грудні 2011 року прикрасу продали за 8,8 мільйона доларів у межах масштабного розпродажу спадщини Тейлор, встановивши на той час рекорд для індійських коштовностей.

«Ми були в захваті, коли з нами зв’язався Ендрю, і запропонували йому діамант „Тадж-Махал“, щоб Марго Роббі наділа його на світову прем’єру „Буремного перевалу“, — розповів Тім Мендельсон, повірений Фонду Елізабет Тейлор. — Елізабет дуже цінувала символіку прикрас, і жоден інший виріб з її легендарної колекції не є настільки тісно пов’язаним з епічним, беззаперечним і бурхливим коханням, яке долає час і навіть смерть, як діамант „Тадж-Махал“», — додав він.

Кулон «Тадж-Махал», яким раніше володіла Елізабет Тейлор / © Associated Press

І хоча тренд на естетику Старого Голлівуду на червоних доріжках не подає ознак згасання, цей жест з боку Марго Роббі сприймається як зворушливе вшанування ще одного кохання, яке визначило культурну епоху. Також прикраса підживлює припущення щодо тону й напряму фільму Емералд Феннелл «Буремний перевал», адже стрічку вже називають не просто переосмисленням готичного роману Емілі Бронте, а високо стилізованою, підривною одою драматичним любовним історіям і болісній одержимості.