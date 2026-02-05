ТСН у соціальних мережах

Марго Роббі одягла сукню прикрашену волоссям та браслет-реліквію письменниці Емілі Бронте

Акторка вирішила позичила унікальну прикрасу з особистої колекції Бронте для прем’єри фільму.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі знову змусила світ завмерти, коли вона вийшла на червону доріжку. Акторка в межах промо-туру до фільму «Буремний перевал» з’явилася перед камерами у Лондоні — 5 лютого у британській столиці відбувся прем’єрний показ картини знятої за мотивами роману Емілі Бронте.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Стиліст акторки Ендрю Мукамал знову перетворив ї на героїню фільму — Кетрін Ерншоу, але це було його сучасне бачення естетики 19 століття. Марго одягла сукню бежевого кольору від бренду Dilara Findikoglu, відтінок якої практично зливався з її шкірою і створював так званий «голий» ефект.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Хоча насправді прозорі вставки на сукні були — на корсеті та спідниці. Також вбрання прикрашало мереживо на ліфі, довгий шлейф, шнурування на спині та рюші на сідницях. Але головною прикрасою сукні стало декорування штучним волоссям, яке було заплетене у коси і пришите візерунками на корсеті та спідниці, нагадувавши пута. Також це було відсиланням до моди 19 століття, адже тоді з волосся робили прикраси та носили його в кулонах на згадку.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

У деяких місцях цей декор з волосся також був прикрашений золотими вінтажними брошками Boucheron. Також драматизму моменту додав дощ, адже його краплі падали на сукню і лишали темні плями на ніжній тканині.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Прикраси Роббі були від Jessica McCormack, макіяж її був ніжним, але насиченим — з великою кількістю рум’ян на щоках. Також Марго зібрали волосся у зачіску, щоб не відвертати уваги від сукні.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Також у луку акторки була одна делікатна деталь — її руку прикрашв браслет, зроблений зі справжнього волосся письменниці Емілі Бронте — авторки безсмертного роману «Буремний перевал».

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Ймовірно те, що Марго позичила унікальний витвір мистецтва для прем’єри фільму викличе суперечки у суспільстві.

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

