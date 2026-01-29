Марго Роббі прийшла на прем’єру фільму "Буремний перевал" у сукні, про яку говоритимуть роками

Марго Роббі / © Associated Press

Реклама

Стиліст акторки Ендрю Мукамал перетворив її на Кетрін Ерншоу — головну героїню роману Емілі Бронте. Коли Марго вийшла на фотокол, то зачарувала усіх, адже сукня, яку вона та Мукамал обрали змушувала затамувати подих.

Акторка обрала сукню от-кутюр від Модного дому Schiaparelli, пошиту на замовлення, яка ідеально втілювала похмуру готичну атмосферу історії роману та підкреслювала його драматизм.

Марго Роббі / © Associated Press

Верхня частина сукні складається з корсета з прозорого мережива тілесного кольору, який створює ілюзію оголеного тіла, вкритого тонким чорним мереживом. Ця ніжна верхня частина не мала бретельок, а декольте було виконане у формі серця. Корсет плавно переходив у розкішну спідницю, яка розширювалася в розкішний шлейф з ефектом омбре, змінюючи колір від насиченого чорного до криваво-червоного.

Реклама

Однак якщо верхня частина сукні була з мережива, то ось спідниця виготовлена з важкого оксамиту, а її забарвлення нагадувало квітку.

Марго Роббі та Джейкоб Елорді / © Associated Press

Також відсиланням до Вікторіанської епохи стала зачіска акторки, адже її стиліст по волоссю зібрав його у низьку зачіску з елегантними хвилями. Макіяж акторки при цьому був ніжним і нюдовим. А головною прикрасою образу, навіть попри усю красу сукні Марго, стала прикраса, яка сяяла на її шиї. Кулон у вигляді серця, яке висіло на золотому ланцюжку — це історичний діамант Тадж-Махал акторки Елізабет Тейлор, оправлений у кольє Cartier.

Марго Роббі / © Associated Press