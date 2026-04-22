Марго Роббі прийшла на захід з наймоднішою стрижкою 2026 року і мала чудовий вигляд

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі після завершення промотуру до фільму «Буремний перевал» вирішила кардинально змінити зовнішність, ймовірно, щоб не стати акторкою однієї ролі і її не асоціювали з героїнею фільму. Тому після презентації фільму вона відрізала своє довге біляве волосся у трендове каре.

Марго укладає нову стрижку в легкі хвилі, часто з «мокрим» ефектом, любить заправляти волосся за одне вухо, що дозволяє продемонструвати її прикраси.

Марго Роббі / © Getty Images

Цього тижня у такому образі акторка відвідала відкриття заходу RH Milan, The Gallery on Corso Venezia у Мілані, Італія. Вона з’явилася зі своєю вже фірмовою зачіскою і у нестандартному для себе образі — одягла штанний оверсайз костюм.

Образ Марго був від Giorgio Armani і включав сірий жакет і штани, які вона носила у поєднанні з трикотажним жилетом і легкою блузкою. Цікавості ансамблю додали аксесуари: бордове взуття, червоний ремінь і брошка на жакеті, що була у вигляді краба.

Марго Роббі / © Getty Images

Нагадаємо, що вперше нову зачіску акторка продемонструвала на показі Модного дому Chanel.