Марго Роббі у корсетній сукні з мережива вийшла на фотокол у Сіднеї

Акторка продемонструвала нову сукню романтичного дизайну.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марго Роббі

Марго Роббі

Марго Роббі для рекламування свого нового фільму «Буремний перевал» на батьківщині у Австралії вирішила одягти по-особливому ефектні сукні. Її стиліст Ендрю Мукамал підібрав для появи на червоній доріжці бежеву мінісукню з мережива від бренду Ashi Studio, яку для акторки створили на замовлення.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Вбрання мало так званий «голий» ефект та елементи корсету, адже по всій довжині сукні були куліски, а ззажду на спині — шнурування.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Також Марго доповнила образ чокером на шиї від Jessica McCormack, босоніжками від Manolo Blahnik, легким макіяжем без акцентів та зачіскою з локонами.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Також у Сіднеї акторка продемонструвала ще одну сукню від Ashi Studio, але вже на заході присвяченому прем’єрному показу фільму.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

