- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 102
- Час на прочитання
- 1 хв
Марго Роббі у незвичному ансамблі в табі від Maison Margiela позувала на балконі
Акторка позувала для фото на фоні красивих парижських пейзажів міста.
Марго Роббі у межах промотуру до фільму «Буремний перевал» відвідала один із прес-заходів — інтерв’ю на французському телешоу Quotidien. Акторка одягла образ від бренду Maison Margiela з колекції осінь-зима 2025, деталями якого поділився в Instagram її стиліст Ендрю Мукамал.
Ансамбль акторки включав приталений жакет з довгими рукавами та сукню міді з асиметричним подолом. Жакет був виконаний у винно-коричневих відтінках, а сукня у кремово-сірих.
Також на речах помітні декоративні елементи із тонкої тканини, які нагадували пір’я і виконані з такої ж принтованої тканини.
Образ Марго доповнила чоботами у стилі табі — вони були розділені на мисі і мали прозорі підбори-танкетку.
Цей образ акторки стиліст показав після того, як Марго з’явилася на червоній доріжці у Лондоні, щоб прорекламувати фільм. Марго позувала у вінтажному ансамблі від John Galliano із колекції весна-літо 1992 і сріблястому взутті від Manolo Blahnik.
Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це нова екранізація за мотивами однойменного роману Емілі Бронте. В український прокат він вийде 12 лютого.