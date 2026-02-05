Марго Роббі у незвичному ансамблі в табі від Maison Margiela позувала на балконі

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Реклама

Марго Роббі у межах промотуру до фільму «Буремний перевал» відвідала один із прес-заходів — інтерв’ю на французському телешоу Quotidien. Акторка одягла образ від бренду Maison Margiela з колекції осінь-зима 2025, деталями якого поділився в Instagram її стиліст Ендрю Мукамал.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Ансамбль акторки включав приталений жакет з довгими рукавами та сукню міді з асиметричним подолом. Жакет був виконаний у винно-коричневих відтінках, а сукня у кремово-сірих.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Також на речах помітні декоративні елементи із тонкої тканини, які нагадували пір’я і виконані з такої ж принтованої тканини.

Реклама

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Образ Марго доповнила чоботами у стилі табі — вони були розділені на мисі і мали прозорі підбори-танкетку.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Чоботи Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Цей образ акторки стиліст показав після того, як Марго з’явилася на червоній доріжці у Лондоні, щоб прорекламувати фільм. Марго позувала у вінтажному ансамблі від John Galliano із колекції весна-літо 1992 і сріблястому взутті від Manolo Blahnik.

Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це нова екранізація за мотивами однойменного роману Емілі Бронте. В український прокат він вийде 12 лютого.