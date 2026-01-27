Марго Роббі у вишуканій прозорій готичній сукні сходила на інтерв’ю

Марго Роббі / © Getty Images

Усіма улюблена «Барбі» знову вийшла на публіку, але цього разу для промоції фільму «Буремний перевал». Марго Роббі зіграла головну роль у цьому проєкті, а продюсуванням фільму займалась її компанія.

Акторка знову об’єднала зусилля зі стилістом Ендрю Мукамалом, який змінив стиль зірки так, щоб він відповідав її новому проєкту. У образах Марго тепер присутні готична естетика — темні відтінки з нотками романтизму та розкоші. Саме такою була чорна сукня від Alexander McQueen, яку акторка одягла на комедійне токшоу Jimmy Kimmel Live!, де вона рекламувала майбутню екранізацію.

Марго Роббі / © Getty Images

Ця сукня була зовсім прозорою, короткою, з асиметричним подолом та довгими рукавами. Вбрання було повністю прикрашене квітковими візерунками та мало декольте. Ця сукня, як і взуття Марго з Т-подібними ремінцями та підборами у вигляді рогів, були з колекції весна-літо 2026. Також вона доповнила лук окулярами з темними лінзами та сережками.

Вишуканості цьому образі акторки додала зачіска з довгим волоссям, яке було накручене у легкі та романтичні хвилі.

Нагадаємо, що у фільмі «Буремний перевал» Марго знялась із Джейкобом Елорді, який виконав роль Гіткліфа. Прем’єру фільму заплановано на 13 лютого 2026 року, напередодні Дня святого Валентина.