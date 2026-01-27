- Дата публікації
Категорія
- Шоу-бізнес
253
- 1 хв
Марго Роббі у вишуканій прозорій готичній сукні сходила на інтерв’ю
Приталений силует підкреслював її фігуру, а низ сукні спадав м’якими асиметричними складками.
Усіма улюблена «Барбі» знову вийшла на публіку, але цього разу для промоції фільму «Буремний перевал». Марго Роббі зіграла головну роль у цьому проєкті, а продюсуванням фільму займалась її компанія.
Акторка знову об’єднала зусилля зі стилістом Ендрю Мукамалом, який змінив стиль зірки так, щоб він відповідав її новому проєкту. У образах Марго тепер присутні готична естетика — темні відтінки з нотками романтизму та розкоші. Саме такою була чорна сукня від Alexander McQueen, яку акторка одягла на комедійне токшоу Jimmy Kimmel Live!, де вона рекламувала майбутню екранізацію.
Ця сукня була зовсім прозорою, короткою, з асиметричним подолом та довгими рукавами. Вбрання було повністю прикрашене квітковими візерунками та мало декольте. Ця сукня, як і взуття Марго з Т-подібними ремінцями та підборами у вигляді рогів, були з колекції весна-літо 2026. Також вона доповнила лук окулярами з темними лінзами та сережками.
Вишуканості цьому образі акторки додала зачіска з довгим волоссям, яке було накручене у легкі та романтичні хвилі.
Нагадаємо, що у фільмі «Буремний перевал» Марго знялась із Джейкобом Елорді, який виконав роль Гіткліфа. Прем’єру фільму заплановано на 13 лютого 2026 року, напередодні Дня святого Валентина.