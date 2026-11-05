Марго Роббі в білосніжній прозорій сукні з’явилася на показі Chanel у Сіднеї

Марго Роббі / © Getty Images

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Це була повторна презентація оригінальної колекції Cruise, яка вперше побачила світ у квітні в Біарріці — місті, де Коко Шанель відкрила колись свій перший бутик. Серед гостей події була Марго Роббі — остання глобальна амбасадорка Модного дому, призначена Карлом Лагерфельдом до його смерті.

Для заходу акторка обрала білоснійжний ансамбль, що складався з напівпрозорої сукні на тонких бретельках, яку вона носила з трусами-шортами. Прикрашали сукню велика квітка на грудях та перлинки на подолі. Аксесуари зірка обрала у одному відтінку — чорну сомочку та сатинові туфлі на підборах.

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Марго Роббі / © Getty Images

Також показ відвідали відомі австралійки Ніколь Кідман і Кайлі Міноуг, водночас креативний директор Chanel Матьє Блазі на самому показі присутнім не буде.

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Повторна презентація колекції — це показ колекції, яка вже раніше була представлена публіці. Chanel досить часто проводить повторні покази своїх круїзних колекцій та колекцій Métiers d’Art, прагнучи налагодити зв’язок із місцевими клієнтами та, по суті, заохотити їх до придбання виробів бренду.

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