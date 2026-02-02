ТСН у соціальних мережах

97
1 хв

Марго Роббі захопила на фотоколі розкішним образом в оксамитовій корсетній сукні з довгим шлейфом

35-річна акторка продовжує займатися промокампанією своєї нової кінороботи.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Марго Роббі

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі продемонструвала новий розкішний образ на фотоколі драматичного фільму «Буремний перевал», який відбувся у Le Grand Rex у Парижі. У стрічці вона зіграла головну роль — чарівну Кетрін Ерншоу.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Акторка мала просто неймовірний вигляд у драматично-театральному вбранні, яке резонувало з атмосферою стрічки. На ній була сукня з бордовим оксамитовим корсетом на бретельках, зі складним каскадним драпуванням і контрастною білою спідницею максі.

А ще вбрання мало довгий об’ємний шлейф із м’якими складками, прикрашений червоним пір’ям та аплікаційними пелюстками.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

У Марго було розпущене волосся і макіяж із рожевим блиском на губах. На шиї у зірки був оксамитовий бордовий чокер із коштовним камінням, який додав аутфіту аристократичної ноти, а на руці — золота каблучка з великим каменем.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Марго Роббі з'явилась у "Буремному перевалі" з гігантською полуницею.

