ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

Марго Роббі з’явилася на публіці в найтрендовішому жакеті 2026 року

Акторка показала, як правильно носити вбрання «гарячого» тренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Марго Роббі

Марго Роббі / © Getty Images

Жакети в гусарському стилі — це один з найгарячіших трендів 2025–2026 років. Вони зовсім неочікувано повернулися з вінтажу та стилю 2000-х і стали помітними на подіумах під час демонстрацій колекцій весна-літо на цей рік.

Основа таких жакетів — військова форма 18 століття з характерними елементами: тасьма на грудях, металеві ґудзики, чіткі помітні плечі та укорочений структурований силует, часто асиметричний. У повсякденній моді гусарські жакети носять як акцентну річ, і знаменитості їх не цураються — акторка Марго Роббі одягла такий на вечір відкриття вистави «1536» до театру.

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Образ акторки був від Alexander McQueen. Головний принцип стилізації, якого вона дотримувалася — баланс, адже акторка поєднала свій оригінальний жакет із простими речами: чорними класичними штанами, топом і гостроносими туфлями. В руці вона тримала невелику сумку, а макіяж акторки був без надмірностей, головний акцент образу — це декор на її жакеті.

Нагадаємо, що також обожнює такий стиль Сара Фергюсон — колишня дружина Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, який нещодавно відмовився від свого титулу принца.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
213
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie