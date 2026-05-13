Марго Роббі з’явилася на публіці в найтрендовішому жакеті 2026 року

Марго Роббі / © Getty Images

Реклама

Жакети в гусарському стилі — це один з найгарячіших трендів 2025–2026 років. Вони зовсім неочікувано повернулися з вінтажу та стилю 2000-х і стали помітними на подіумах під час демонстрацій колекцій весна-літо на цей рік.

Основа таких жакетів — військова форма 18 століття з характерними елементами: тасьма на грудях, металеві ґудзики, чіткі помітні плечі та укорочений структурований силует, часто асиметричний. У повсякденній моді гусарські жакети носять як акцентну річ, і знаменитості їх не цураються — акторка Марго Роббі одягла такий на вечір відкриття вистави «1536» до театру.

Марго Роббі / © Getty Images

Образ акторки був від Alexander McQueen. Головний принцип стилізації, якого вона дотримувалася — баланс, адже акторка поєднала свій оригінальний жакет із простими речами: чорними класичними штанами, топом і гостроносими туфлями. В руці вона тримала невелику сумку, а макіяж акторки був без надмірностей, головний акцент образу — це декор на її жакеті.

Реклама

Нагадаємо, що також обожнює такий стиль Сара Фергюсон — колишня дружина Ендрю Маунтбеттен-Віндзора, який нещодавно відмовився від свого титулу принца.

Новини партнерів