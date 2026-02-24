Марго Роббі з’явилася у сукні з культовим принтом черепи, яку також носила Кейт Мосс

Марго Роббі

У середині нульових, приблизно між 2004-м і 2007 роком, особливої популярності набули речі з принтом у черепи. Одним із перших речі з таким принтом запустив у продаж бренд Alexander McQueen, а далі мода на це поширилась і на масмаркет.

У ті роки серед шанувальників принту британського бренду були такі зірки як Кім Кардашян та сестри Олсен, а першою сукню з таким малюнком одягла супермодель Кейт Мосс.

Кейт Мосс, 2004 рік / © Getty Images

Модель вийшла на подіум у легкій прозорій сукні шоколадного відтінку і з багатошаровою спідницею, яка розкішно розліталась під час танцю, який Мосс продемонструвала на подіумі.

Шоу відбулося 2004 року у Лондоні.

Кейт Мосс, 2004 рік / © Getty Images

Через 20 років акторка Марго Роббі знову повернулася до принту з черепами, коли з’явилася у подібній шоколадній сукні на заході у Австралії. Фотографіями у вбранні поділився в Instagram стиліст акторки Ендрю Мукамал.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

На спині у сукні Марго був глибокий виріз, майже до сідниць.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Образ акторка доповнила чорною сумкою-мішечком від Hunting Season і взуттям від Alexander McQueen.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Також що було дуже помітно у цьому луку акторки — яскравий макіяж, який для Роббі не є характерним. Цього разу у акторки були підведені очі, а волосся вона вклала у легкі локони.

Марго Роббі / фото: Andrew Mukamal

Сукня Марго Роббі / відео: Andrew Mukamal