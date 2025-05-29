Марія Грація К'юрі залишила посаду креативної директорки Dior

Марія Грація К'юрі / © Getty Images

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61-річна модельєрка Марія Грація К’юрі залишила посаду креативного директора Модного дому Dior. Вона була першою жінкою в історії бренду, яка обіймала цю посаду і пробула на ній дев’ять років.

«Через дев’ять років я залишаю Dior, радіючи наданій мені винятковій можливості. Я хотіла б подякувати мосьє Арно за довіру до мене та Дельфін за її підтримку. Я особливо вдячна за роботу, зроблену моїми командами та ательє. Їхній талант і досвід дозволили мені реалізувати моє бачення відданої жіночої моди в тісному діалозі з кількома поколіннями жінок-художниць. Разом ми написали чудовий і приголомшливий розділ, яким я надзвичайно пишаюся», — заявила Марія Грація.

К’юрі, яка прийшла в Dior 2016 року з Valentino, змінила імідж бренду та асортимент продукції. Вона створювала носибельні колекції, а також знизила залежність лейбла від бестселера Lady Dior: ширший асортимент сумок-хітів тепер включає Book Tote і Bobby Camera Bag, а також сезонні версії Saddle Bag, спочатку розроблену Джоном Гальяно, повідомляє The Business of Fashion.

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Покази К’юрі, багато з яких відбувалися в мальовничих місцях від Індії до Мексики, незмінно прославляли світову майстерність, розширюючи спеціалізацію бренду за межі паризької моди, і були пройняті посланням, яке поєднувало жіночність з розширенням прав і можливостей жінок, часто співпрацювали з художницями. Однією із запрошених художниць бренду одного разу навіть стала українка Олеся Трофименко.

Марія Грація К’юрі / © Getty Images