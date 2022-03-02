Марина Абрамович порівняла Путіна з Гітлером та підтримала українців

80 років тому нацистські війська вбивали безневинних людей у Бабиному Яру, а сьогодні це роблять російські війська, але тільки під керівництвом Путіна.

Сербська художниця Марина Абрамович дізналася про обстріл Бабиного Яру – меморіального урочища, де під час Другої світової війни розстрілювали мирне населення. Восени 2021 року там було встановлено унікальну меморіальну пам'ятку жертвам Голокосту "Кристальна стіна плачу", яку створила художниця. Під обстрілами меморіал був пошкоджений, тому вона не могла залишитися осторонь нинішніх подій у нашій країні.

"80 років тому нацистські війська, керовані Адольфом Гітлером, були залучені у вбивство безневинних людей у Бабиному Яру в українському Києві. Сьогодні російські війська, керовані Володимиром Путіним, залучені до бомбардування та вбивства безневинних людей у Бабиному Яру. Як ми об'єднувалися, щоб перемогти божевільний нацистський режим, світ має об'єднатися на допомогу Володимиру Зеленському та хоробрим чоловікам і жінкам України. Це битва всіх нас", — сказала вона.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Київської телевізійної вежі у Шевченківському районі попередньо загинули 5 людей та 5 людей постраждали. Також було пошкоджено трансформаторну підстанцію, що живила електроенергією телевежу, та апаратна на самій телевежі.

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