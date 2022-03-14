Марія Бурмака: "Я не могла уявити, що Росія діятиме гірше за фашистів, а українці лягатимуть під танки"

Співачка та Народна артистка України Марія Бурмака дуже активно розповідає світовим ЗМІ про війну, яку Росія розв'язала на території України.

Нове інтерв'ю Марія Бурмака дала для Ukrlife.tv, а у своєму Facebook поділилася посиланням на нього. У ньому Бурмака трохи розповіла про своє інтерв'ю, яке зробило багато шуму в іноземних ЗМІ, яке вона дала в BBC Breakfast.

"На мене вийшли продюсери ранкового шоу BBC Breakfast. Спочатку я для них записала, що відбувається у Києві. Я вже знала, що відбувається з Харковом і не могла стримати сліз. Але більше я на камеру не плачу, бо ці соплі, вони зараз нікому не потрібні, і вони захотіли включити мене в прямий ефір, це дуже популярна програма, її дивляться всі... Моя англійська вона не блискуча, але пояснити, що відбувається в Україні я можу. Що відбувається насправді, почала називати речі своїми іменами... А до цього, до речі, була ситуація, що я сиділа чекала включення. Вони розмовляють і про ситуацію в Україні, і про якісь рецепти там щось, а тут гудуть сирени в мене, і я не виходжу з кімнати і фактично це не є безпечно. Я тут сиджу чекаю, а ви може не розумієте, що тут відбувається... і я досить емоційно про це почала говорити. Називати Путіна агресором, мордером і сказала Fuck You. І в цей момент ведучий швидко забрав мене з ефіру і почав вибачатися. Після чого на BBC почали дзвонити люди і говорити, "як ви могли її перебити, людина сидить під бомбами, і ми всі думаємо так само" і потім, я навіть не знала, ТСН надрукував, що ведучий потім вибачився у своєму твітері, – розповіла Бурмака.

Також Марія поділилася, як намагається бути корисною, залишаючись у Києві. Вона розповіла, що зараз дуже багато людей потребують допомоги, просто банально принести їжу та ліки. І є проблема, бо вони ж бояться відчиняти двері незнайомим людям, які принесли допомогу. "А мене вони знають, і не бояться. Популярність тут грає свою роль", – каже Бурмака.

Вона розповідає, що не могла навіть уявити, що нашу країну бомбитимуть фашисти, що люди лягатимуть під танки, а в Херсоні виходитимуть на мітинги та кричатимуть "Ідіть геть". "Цей час з одного боку жахливих відкриттів, а з іншого боку я неймовірно горда, що я українка та частина свого народу", — додала Марія.

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