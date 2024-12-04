Марія Каллас: який насправді вигляд мала оперна діва, яку зіграла Анджеліна Джолі

Вона була однією з найвідоміших оперних співачок XX століття, і захоплені шанувальники називали її La Divina – божественна.
У грудні цього року на екрани виходить фільм "Марія", в якому головну роль зіграла акторка Анджеліна Джолі. Режисером картини став Пабло Ларраїн, і вона розповість про останні роки життя легендарної оперної співачки Марії Каллас.
Зірка народилася у Нью-Йорку в сім'ї грецьких емігрантів, співала з раннього віку і досягла колосальних успіхів, ставши однією з найвідоміших співачок ХХ століття. Вона перетворила оперу на справжній драматичний театр, а кожен її вихід на сцену був подією, яка збирала повні зали.
Але не лише про голос співачки говорила преса, а також про її темпераментний характер, суперництво з іншими артистками та її любовний зв'язок з грецьким судноплавним магнатом Аристотелем Онассісом, через якого вона пішла від чоловіка, а він зрештою кинув її заради овдовілої Жаклін Кеннеді.
Також під обговорення на початку кар'єри підпала фігура Марії, оскільки зі зростом 174 сантиметри вона важила близько 90 кілограмів.
Від 1953-го до 1954 року завдяки дієті вона втратила майже 36 кілограмів і більше ніколи не набирала вагу, залишившись худою до кінця життя.
Також Каллас часто говорила про своє нещасливе дитинство і складні стосунки з обома батьками. Її мати рано виявила вокальний талант у доньки та змушувала її виступати. Це призвело до поганих стосунків у сім'ї: "Я ніколи не пробачу їй того, що вона відібрала у мене дитинство. Всі ці роки, коли я мала гратися і рости, я співала або заробляла гроші".
Приблизно від 1950-х років стало очевидним, що голос співачки почав втрачати частину тієї магії, яка раніше принесла їй миттєвий успіх. Вона тяжко переживала проблеми із втратою голосу. Існує багато версій того, що сталося. Зокрема це пов'язують з поганим здоров'ям, ранньою менопаузою, надмірним використанням і зловживанням голосом, втратою підтримки дихання, втратою впевненості та значною втратою ваги.
Співоча кар'єра Марії фактично закінчилася до 40 років.
Останні роки життя Каллас мешкала в Парижі, практично не виходячи із квартири, де й померла від серцевого нападу 16 вересня 1977 року у віці 53 років.
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