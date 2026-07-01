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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Марта Костюк продемонструвала особливу сукню на корті у Великій Британії

Тенісистка Марта Костюк вийшла на корт під час Вімблдону і продемонструвала новий образ, який бренд WILSON створив для неї.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Напередодні спортивної події компанія представила спеціальну сукню, яку назвала іменем Марти.

Вона є оновленою версією вбрання, яке українська спортсменка розробила з брендом 2024-го, надихнувшись власною весільною сукнею.

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк / © Associated Press

«Мати сукню, названу на мою честь, яка була задумана мною, — це абсолютно нереальне відчуття», — поділилася емоціями спортсменка, яка у нову версію додала ще помітний український код, пише Vogue. Фактура сукні, що складається з бра, жилета і спідниці, нагадує мереживне плетіння з квітковим мотивом традиційних фіранок.

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк / © Associated Press

Створена сукня у тісній співпраці Костюк із креативною директоркою Wilson Джоель Майклофф, яка розповідає: «Марта була нашою музою у створенні спортивного одягу відтоді, як ми почали працювати разом у 2023 році. Те, що нам вдалося створити спільно, справді особливе. Ми поєднали преміальні матеріали для гри на найвищому рівні із сучасними модними силуетами».

Марта Костюк / © Associated Press

Марта Костюк / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
14
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