"Марті Супрім. Геній комбінацій": у Мережі з’явився новий трейлер драми про спорт із Тімоті Шаламе в головній ролі

Тімоті Шаламе

У Мережі з’явився новий трейлер драми про спорт «Марті Супрім. Геній комбінацій». Режисером фільму виступив Джош Саффді, а головну роль виконав Тімоті Шаламе. В український прокат кіноробота вийде 15 січня 2026 року.

«Марті Супрім. Геній комбінацій» — це енергійна, іронічна й водночас глибока історія про одержимість мрією та ціну, яку доводиться платити за її втілення. Події стрічки розгортаються у Нью-Йорку 1950-х років і розповідають про амбітного молодого мрійника Марті Маузера, який прагне перетворити настільний теніс із буденного захоплення на справу всього свого життя. Попри іронію та недовіру оточення він ыде проти системи, покладаючись на єдину зброю — безкомпромісну віру в себе.

Тімоті Шаламе / Кадр із фільму

Фільм натхненний реальною історією легендарного американського гравця Марті Райсмана. У стрічці його художній образ втілив Тімоті Шаламе — роль, написана спеціально для актора, вже названа критиками однією з найяскравіших у його кар’єрі. Шаламе виконував усі трюки самостійно і від 2018 року інтенсивно тренувався з професійними наставниками з настільного тенісу, адже за сюжетом його персонаж є популяризатором гри в настільний теніс і двічі чемпіоном США серед чоловіків.

Тімоті Шаламе і Гвінет Пелтроу / Кадр із фільму

Партнеркою Тімоті Шаламе стала Гвінет Пелтроу, яка є однією з найяскравіших постатей Голлівуду. Серед інших зірок, які зіграли у фільмі — музикант і володар «Греммі» Тайлер («The Creator»), який вперше пробує себе у великому кінопроєкті, легендарний режисер і актор Абель Феррара («Король Нью-Йорка»), яскрава молода зірка Одеса А’Зіон («Втікачі», «Мешканка», «Примари») та культова комедійна акторка Френ Дрешер, улюблениця мільйонів завдяки серіалу «Няня».

Гвінет Пелтроу і Тімоті Шаламе / Кадр із фільму

Гвінет Пелтроу / Кадр із фільму

Одеса А’Зіон / Кадр із фільму

«Марті Супрім. Геній комбінацій» став найвисокобюджетнышим фільмом студії A24 з фінансуванням у 70 мільйонів доларів. У стрічці задіяно понад 150 персонажів, а за стилем і масштабом її порівнюють з культовими «Вовк з Волл-стріт» та «Впіймай мене, якщо зможеш». Режисер кінороботи Джош Саффді відомий за фільмами «Гарні часи» та «Неграновані коштовності». В новій стрічці він поєднує напружений ритм, енергію великої гри та тонку увагу до внутрішнього світу героя. Це перший сольний проєкт Саффді за 15 років.

Тімоті Шаламе / Кадр із фільму

«Марті Супрім» вже увійшов до списку десяти найкращих стрічок року за версіями Національної ради кінокритиків США та Американського інституту кіномистецтва, а також отримав три номінації на премію «Золотий глобус» і увійшов до шорт-лістів «Оскару» в кількох технічних номінаціях. Обмежений прокат фільму в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку стартував 19 грудня 2025 року і вже встановив рекорд: у прем’єрний вікенд стрічка зібрала 875 тисяч доларів. Це найкращий результат року і найвищий від часів «Ла-Ла Ленду» (2016).