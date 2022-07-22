MASHA FOKINA презентувала романтичний кліп, присвячений українським жінкам

Українська співачка Маша Фокіна презентувала свій другий сингл українською мовою під назвою "Лаванда".

Новий трек – це пісня-присвята нашим українським жінкам, більшість з яких залишилися без чоловіків з певних причин: чиїсь чоловіки пішли воювати, хтось займається волонтерством в рідній Україні, сім'ї яких, на жаль, були змушені виїхати за кордон. Та незважаючи ні на що, кожен працює на своєму фронті.

"В першу чергу це пісня-звернення до українок, на плечі яких звалилося чимало клопотів. Ця композиція не тільки про те, що жінки чекають своїх чоловіків з війни, а про те, що кожна залишилася наодинці зі своїми проблемами. Багато українок залишили свій рідний дім через війну в Україні", – розповіла Маша.

Лаванда асоціюється у пісні Маші з тим, що до війни нам усім було добре та спокійно, ми знаходилися в гармонії з собою. Але зараз жінки проживають тяжкі часи, незважаючи на всі складнощі, вони залишаються сильними, незламними, з вірою в серці, саме такими, як бачить Україну весь світ.

"Для мене ця пісня, як спогади щасливого життя та надії. Конкретно приспів – про надію та любов, якої немає, вона загубилася разом з коханим чоловіком. Запах лаванди символізує надію, що вона, все ж таки, живе. Якби не було тяжко та погано, але в душі завжди віє лавандою, а раптом це відголосок коханого. Я буду безмежно рада, якщо ця пісня надихне наших жінок, зможе підбадьорити в ці складні часи. Зовсім скоро Україна переможе та кожен з нас зможе воз'єднатися зі своїми рідними у своїх домівках в мирній Україні. Ми нескорені, непереможні – ми сильні!" - сказала артистка.

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