Маша у сукні з вирізом на животі, Аліса – у дублянці-авіаторі: доньки Олі Полякової у стильних луках відвідали івент у Києві

Доньки Олі Полякової – Маша та Аліса – відвідали зіркову прем'єру фантастичного шоу "Королі магії рятують Новий рік", яка відбулася у Києві.

Маша з'явилася на заході у стильному луку total black. На ній була сукня зі спідницею в сітку і з трикутним вирізом у зоні декольте та на животі. Аутфіт дівчина доповнила крислатим капелюхом, сумочкою Dior і ботильйонами на високій платформі і зручних підборах.

Маша Полякова/Пресслужба

Маша зробила гарну зачіску з локонами, ніжний макіяж із рожевою помадою, червоний блискучий манікюр і прикрасила шию ланцюжком із хрестиком із камінням.

Її молодша сестра Аліса була одягнена у трендову чорну дублянку-авіатор із білим хутром, чорну сорочку з рюшами і чорні штани.

Маша та Аліса Полякові/Пресслужба

Нагадаємо, наступні вистави шоу "Королі магії рятують Новий Рік" відбудуться у столичному концерт-холі Bel Etage 22, 23, 24, 29 і 30 грудня.

Шоу "Королі магії рятують Новий рік"/Пресслужба

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