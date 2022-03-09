Маша Єфросиніна евакуювалася з Києва та показала фото з львівських притулків

Наразі Марія з дітьми перебуває у Львові.

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка майже два тижні поспіль безупинно записувала свої звернення до росіян, поїхала з Києва.

Ведуча розповіла, що не планує залишати Україну, як це зробили багато її колег, а сама зараз разом із дітьми перебуває у Львові. Вчора, 8 березня, Марія завітала до кількох львівських притулків.

"Сьогодні обнялися у притулках Львова з десятками киянок, дніпрянок, харків'янок… Жодна не дозволяла мені плакати! "Ми переможемо" – кажуть, хоча деякі вже навіть не мають будинків…", — написала Маша в Instagram і показала фото з одного такого притулку.

Під час брифінгу з мером Львова Андрієм Садовим Маша Єфросиніна розповіла, що спочатку її родина перебувала на Київщині, а потім приїхала до Львова.

"Я просто не можу знайти в собі сили покинути Україну, хоча мені страшно за своїх дітей, у мене маленький син. Поки що маю сили об'єднувати тут людей, закликати залишати в собі Україну, де б ми перебували географічно", — поділилася думками Маша.

Ведуча продовжує активно працювати та допомагати людям у цей складний воєнний час.

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