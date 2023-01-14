Маша Єфросиніна присоромила організаторів конскурсу "Міс Всесвіт" через участь росіянки

Цинічний та жорстокий обстріл України та, зокрема, запуск росіянами ракети по житловому будинку у Дніпрі, відбувся напередодні конкурсу "Міс Всесвіт", фінал якогоб буде в ніч проти 15 січня в Новому Орлеані, США.

Українські зірки відреагували на черговий масований ракетний обстріл Росії проти України. А телеведуча та журналістка Маша Єфросиніна у своєму блогу в Instagram запостила відео, де змонтовано кадри сьогоднішньої атаки міста Дніпро та росіянки, яка бере участь у конкурсі краси та представляє країну-терористку.

"В момент, коли росія випустила по Україні десятки ракет, конкурс "місс Всесвіт" приймає серед учасниць росіянку і вважає це нормою. Представниця країни-терориста дуже страх як переживає про навколишнє середовище на планеті та животних. От цікаво, чи поставить їй жюрі конкурсу питання про десятки жертв, похованих заживо сьогодні під завалами будівлі у Дніпрі, що спричинила її країна?", - задається питанням Марія Єфросиніна.

"SHAME ON YOU @missuniverse", - додала в підписі англійською Маша.

Нагадаємо, ведуча Катя Осадча також запостила в блогу моторошні кадри, що стали реальністю сьогодні у місті Дніпро та закликала світ не звикати до страшних подій, що відбуваються в Україні.

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