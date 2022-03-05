Маша Єфросиніна у новому зверненні: "На нашій вільній українській землі лежить 9 тисяч тіл рідних вам людей"

Маша Єфросиніна опублікувала нове відеозвернення до російських матерів.

"Російські мами, мами російських чоловіків, дружини російських чоловіків. На нашій вільній українській землі на даний момент лежить 9 тисяч тіл рідних вам людей. Їх ніхто не забирає і не збирається, щоб не дай бог промиті мізки пропагандою в Росії не побачили скільки солдатів було послано сюди на забій... Це ваші діти, брати чоловіки, за ними привозять треба віддати їм належне крематорії, щоб розвіяти їхній прах над нашими містами. Україна і тут жалісливіша до вас. У пості я залишу телефон гарячої лінії, по якій ви можете їх знайти. А далі у відео ви подивіться, що відбувається з тими, кого не спіткала куля і як їх рятують навіть у полоні. Наскільки вони налякані і хочуть додому, не допустіть введення воєнного стану у вашій країні, це зобов'яже ваших чоловіків підкоритися і йти сюди вбивати дітей і жінок. Заберуть ваших чоловіків, вони до вас ніколи не повернутися. Це справжня війна. Це дуже страшно", — сказала Маша.

Якщо ваші близькі протягом останніх місяців вирушили на навчання і з ними немає зв'язку, швидше за все вони беруть участь у нападі на Україну.

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Марія також залишила контакти для російських матерів. І опублікувала відео, де російські солдати, які потрапили в полон, зв'язуються зі своїми рідними та розповідають їм правду.

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