Маша Єфросиніна записала відеозвернення та закликала росіян не вірити фашистській пропаганді Кремля

Українська телеведуча Маша Єфросиніна вчора, 24 лютого, записала відеозвернення, в якому звернулася до російської аудиторії та закликала їх виходити на вулиці та протестувати проти війни.

"Я бачу, ви багато постите, що вам дуже шкода і дуже соромно, але те про що прошу вас я, мої колеги, друзі і артисти — використовуйте вашу багатомільйонну аудиторію просто зараз, щоб донести вашому російському народу про те, що ви в біді, тому що те, що відбувається з нами просто зараз, і те, що я не могла записати це відеозвернення вже багато годин, тому що я рятувала моїх дітей спочатку в бомбосховищі під дзвін серен, а зараз, ховаючись, невідомо де і не знаючи, як ми проживемо цю ніч, на вас дійсно чекає лихо. Сьогодні вам треба усвідомити для чого вам ваші багатомільйонні аудиторії? Щоб постити ваші кліпи, вайни? Щоб нести прекрасне у цей світ? Ви зупинили наше життя. Ви зупинили наш світ і поставили його на стоп. Нікому не знадобляться ваші кліпи і війни вже дуже скоро, якщо сьогодні ви не покличете всю вашу аудиторію і весь російський народ не вірити фашистській пропаганді, не вірити вашому диктатору, не вірити тому, що вам розповідають, що вбивати мирних українців – це нормально і це порятунок російської нації в Україні".

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