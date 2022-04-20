Маша Єфросиніна звернулася до російських зірок: "Люди, може, вам замінували анальний отвір?"

Маша Єфросиніна дала велике інтерв'ю каналу російського опозиційного політика Олексія Навального, у якому розповіла про ситуацію в Україні та прокоментувала позицію російських зірок, які підтримали війну.

Маша Єфросиніна розповіла про те, як її чоловік Тимур служить у територіальній обороні та чим займається її фонд зараз у деокупованих районах Київської області. Більшість інтерв'ю була присвячена оцінці позиції російського шоу-бізнесу після початку широкомасштабного вторгнення.

Головна думка Маші, яку вона постаралася донести в інтерв'ю, — російські зірки, які намагаються зараз відмовчатися, обрали спосіб зберегти малу дещицю колишньої слави та всенародної любові, яку ще можна отримати, гастролюючи найвіддаленішими і найглухішими регіонами своєї країни. Тому що в будь-якій іншій країні їх уже ніхто не слухатиме, вони нікому не потрібні і не цікаві. Маша стверджує, що у всіх у них був шанс зберегти лояльність українців, виступивши із засудженням агресії, бо спочатку українці раділи будь-яким словам підтримки з Росії. Але це мали мужність зробити мало хто з них. А зараз, коли півтонів уже немає і добро бореться із Сатаною, нейтральної позиції не існує.

Підтримавши війну, російські зірки, за словами Єфросініної, "обрали шлях Сатани".

Окремо Маша Єфросиніна прокоментувала позицію Філіпа Кіркорова, який, за її словами, дуже любив Україну та український шоу-бізнес. Хоча зі слів телеведучої складається відчуття, що любив Філіп Кіркоров насамперед себе в українському шоу-бізнесі — "встрягав в Україну всім своїм пір'ям і руками". Після початку війни Маша, яка була близько знайома з російським співаком, певний час з розумінням ставилася до мовчання Кіркорова — "бздить висловитися проти війни, рота не відкриває — вже нормально". Але, коли Кіркоров виклав пост з підтримкою Віктора Медведчука, була шокована метаморфозою:

"Коли я читала перші п'ять рядків, я думала, ну, напевно, це якісь гроші.... він хворий на тринькання... але все, що далі було за текстом і хештег "спасітєвіктора", — це, мабуть, він довго засидівся в мовчанні і довго варилася в ньому вся ця гнусь, яка остаточно зварила його мозок».

Маші хотіла б запитати у російських зірок:

«Люди, що з вами, люди моргніть. Люди, може, вам замінували анальний отвір? Що з вами? Так не буває з живими людьми!

Прокоментувала Маша та поведінку путінського коміка Нурлана Сабурова:

"Історія з місячними – це ти вже труп як гуморист, труп як людина, труп як артист".

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