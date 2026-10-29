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- Шоу-бізнес
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Масштабна змова і ціна влади: вийшов фінальний український трейлер "Дюни: Частина третя"
Тімоті Шаламе та Зендея повертаються у завершенні фантастичної трилогії Дені Вільньова, яке вийде в український прокат у грудні.
Вийшов фінальний український трейлер фільму «Дюна: Частина третя». Стрічка заснована на романі «Месія Дюни» Френка Герберта і завершить трилогію режисера Дені Вільньова.
Події розгортаються майже через двадцять років після того, як Пол Атрід став правителем Імперіуму. Влада принесла йому нові випробування: імперію охоплює повстання, а навколо назріває масштабна змова, у центрі якої опиняється Чані.
Полу доведеться протистояти зрадам і новим загрозам, а також зробити вибір, від якого залежатимуть життя найдорожчих йому людей. Продовження історії порушить тему ціни влади та відповідальності за власні рішення.
У фільмі зіграють Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Ферґюсон, Флоренс П’ю, Роберт Паттінсон, Аня Тейлор-Джой, Джейсон Момоа, Хав’єр Бардем, Ісаак де Банколе та Шарлотта Ремплінґ.
Музику до стрічки створює Ганс Ціммер, який працював над «Інтерстелларом» і «Початком».
В українських кінотеатрах «Дюна: Частина третя» вийде 17 грудня 2026 року.