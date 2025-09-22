Масштабне шоу MONATIK у Палаці спорту: найяскравіші фото з концерту

Концерт MONATIK у Києві

Реклама

Днями MONATIK виступив із грандіозним концертом «Так вмієш лиш ти» у столичному Палаці спорту, на якому зібралося 11 тисяч фанатів. Наймасштабніше шоу серії «I.V.» було на підтримку альбому артиста «Вічно танцююча людина».

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Вечір розпочався з хвилини мовчання. Після цього «Леви на джипі» провели благодійний аукціон, а MONATIK розіграв за донат свою кепку. Зібрані кошти передадуть на підтримку 80-ої ОДШБ.

«Леви на джипі»/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Масштаби шоу просто приголомшили глядачів. У самому центрі Палацу була розташована 360-градусна сцена з величезними екранами і декораціями. Чудовою ідеєю було інтегрувати бігову доріжку у подіум-прохід, яка додала ефектності під час виступів.

Реклама

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

На сцені публіка побачила вісім дуетів із MONATIK та одне тріо. З Дмитром цього вечора співали: DOROFEEVA, KOLA, KAZKA, ROXOLANA, OTOY, Alina Pash, Phil It, Volodymyr Dantes та Олексій Дурнєв. Це вперше, коли всі колаборації з нового альбому прозвучали наживо.

MONATIK і DOROFEEVA/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

MONATIK і KOLA/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

KOLA/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

MONATIK і KAZKA/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

MONATIK і ROXOLANA/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

MONATIK і ROXOLANA/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

OTOY/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Phil It/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Volodymyr Dantes/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Олексій Дурнєв/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Нікого не залишив байдужим виступ Євгена Яновича, який чуттєво і щиро продекламував вірші з глибоким сенсом.

Євген Янович/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Шоу світового рівня від MONATIK подарувало глядачам незабутні емоції, шалену енергетику, приємні враження і радість, а ще воно назавжди лишилося у серцях глядачів.

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов

Концерт MONATIK/Фото Андрій Харламов і Юрій Грязнов