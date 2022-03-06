Massive Attack підтримали Україну та запостили картинку, де Путін сидить за столом-труною

Massive Attack підтримали Україну та запостили картинку, де Путін сидить за столом-труною

Артисти з усього світу підтримують Україну та розповідають своїй багатомільйонній аудиторії про звірства Путіна та його армії.

Британський колектив Massive Attack також підтримує Україну. Музиканти з Брістоля активно висвітлюють ситуацію у своїх соцмережах, публікуючи фото та відео зруйнованих окупантами українських міст.

В одному з постів у Twitter Massive Attack поділилися картинкою, на якій довгий стіл Путіна було зображено у вигляді величезної труни.

Також на своїй сторінці в Instagram вони опублікували звернення Святослава Вакарчука, а також у пості написали його слова: "Українці будуть боротися, доки останній російський солдат не покине нашу землю… і ми відчуваємо підтримку світу… ви допомагаєте нам боротися з Голіафом… залишайтеся з Україною, зупиніть Росію".

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