Мати в тісних луках, а дочка в оверсайз: Кім Кардашян та 9-річна Норт Вест на Тижні моди в Парижі

Минулий Тиждень моди в Парижі Кім Кардашян пропустила, оскільки його відвідував колишній чоловік Каньє Вест та його тодішня дівчина Джулія Фокс. Але через пів року зірка американського реаліті, ймовірно, вирішила показати, що вона нітрохи не гірше вміє привертати увагу громадськості і теж прилетіла до Парижа. Компанію знаменитості цього разу склала її 9-річна дочка Норт та мати Кріс Дженнер.

Кім Кардашян та Норт / Фото: Getty Images

Ба більшео, сама Кім взяла участь у показі мод і пройшлася подіумом бренду Balenciaga, обличчям якого вона є вже тривалий час.

Також її кілька разів помічали у місті, коли вона ходила на шопінг із Норт і прямувала на репетицію дефіле. Водночас в більшості випадків Кім була в дуже тісних вбраннях, які підкреслювали всю ефектність її фігури пісковий годинник, а модниця Норт вибирала оверсайз.

Кім Кардашян та Норт / Фото: Getty Images

Після показу Balenciaga Кім ще кілька разів фотографували. Один її лук був досить драматичний, оскільки вона з'явилася в чорній обтислій сукні-водолазці, повністю розшиті паєтками. Вбрання вона доповнила мінісумкою Balenciaga, яка останнім часом улюблена у її колекції.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Також учора сімейство побувало на показі ще одного культового модельєра Жана-Поля Готьє, запрошеним дизайнером якого став Олів'є Рустен. Кім ймовірно вирішила долучити доньку до модної індустрії і не тільки показати, як все відбувається у світі високої моди, а й познайомити з тими, хто цю моду створює, адже познайомила Норт з Олів'є за лаштунками показу і схоже дівчинка була від цього у захваті.

Кім Кардашян, Норт та Олів'є / Фото: Getty Images

Сама ж Кім одягла приталену сукню Jean-Paul Gaultier Fall 2022 Couture на бретельках з бежевим ліфом. Доповнили її образ масивної прикраси: чокер, ланцюжки, браслети-манжети. Норт одягла костюм школярки, який перегукався за стилем з луку її матері, а також у дівчинки були такі прикраси на обличчі, як і в Кім.

Кім Кардашян та Норт / Фото: Getty Images

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