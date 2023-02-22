Мати затьмарила дочку: Аманда Голден у пікантній прозорій сукні прийшла на модний показ

Дівчата прийшли на показ Julien x Gabriela AW23 у лондонському Freemasons Hall та не залишилися непоміченими фотографами.

52-річна Аманда сяяла у чорній дуже пікантній сукні, яка складалася з напівпрозорого мереживного верху та максіспідниці з розрізом до стегна. Голден підібрала до луку чорні босоніжки на шпильках та маленьку сріблясту сумку.

Вона зробила насичений макіяж очей, нафарбувала губи і зробила зачіску, а також на її зап'ястях виблискували золоті браслети, зокрема популярний браслет від Van Cleef & Arpels і манікюр був виконаний чорним лаком.

Аманда Голден з дочкою Лексі / Фото: Getty Images

17-річна дочка ведучої була в сріблястій сукні з торочкою, яку також одягла без ліфчика і поєднала його з такими самими босоніжками на шпильках. На зап'ястях дівчини також були браслети і манікюр був чорного кольору, як у мами, а в макіяжі очей вона акцентувала увагу на чорній підводці і світлих тінях. Разом із мамою вони позували перед камерами, тримаючись за руки.

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