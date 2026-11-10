Мати сімох дітей Гіларія Болдвін підкреслила фігуру ефектною червоною сукнею

Гіларія Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

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Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна — Гіларія — опублікувала в Instagram серію фотографій у вечірньому вбранні. 42-річна зірка позувала в яскравій червоній сукні, розшитій паєтками, яка ефектно підкреслила її струнку фігуру та декольте.

Гіларія Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Блискуча тканина переливалась на світлі, роблячи вбрання особливо помітним. Гіларія доповнила образ туфлями на підборах у тон, а поверх сукні одягла картате пальто.

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На деяких знімках їй склав компанію чоловік Алек Болдвін. Пара позувала разом, обіймалася й не приховувала ніжних почуттів. Гіларія лаконічно підписала публікацію: «Ця сукня…», зазначивши бренд L’Agence.

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Гіларія і Алек Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Гіларія і Алек Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Гіларія Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Зазначимо, Алек і Гіларія одружилися у 2012 році. За час спільного життя у них народилося семеро дітей. Старша донька Кармен з’явилася на світ у 2013 році, а молодші діти народилися в період з 2015-го по 2022 рік.

Нагадаємо, раніше Гіларія Болдвін розкрила секрет стрункої фігури після народження сімох дітей.

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