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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

Мати сімох дітей Гіларія Болдвін підкреслила фігуру ефектною червоною сукнею

Зірка з’явилася на публіці разом із чоловіком і вразила всіх своїм образом.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Гіларія Болдвін

Гіларія Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна — Гіларія — опублікувала в Instagram серію фотографій у вечірньому вбранні. 42-річна зірка позувала в яскравій червоній сукні, розшитій паєтками, яка ефектно підкреслила її струнку фігуру та декольте.

Гіларія Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Гіларія Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Блискуча тканина переливалась на світлі, роблячи вбрання особливо помітним. Гіларія доповнила образ туфлями на підборах у тон, а поверх сукні одягла картате пальто.

На деяких знімках їй склав компанію чоловік Алек Болдвін. Пара позувала разом, обіймалася й не приховувала ніжних почуттів. Гіларія лаконічно підписала публікацію: «Ця сукня…», зазначивши бренд L’Agence.

Гіларія і Алек Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Гіларія і Алек Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Гіларія і Алек Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Гіларія і Алек Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Гіларія Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Гіларія Болдвін / © Гіларія Болдвін/Instagram

Зазначимо, Алек і Гіларія одружилися у 2012 році. За час спільного життя у них народилося семеро дітей. Старша донька Кармен з’явилася на світ у 2013 році, а молодші діти народилися в період з 2015-го по 2022 рік.

Нагадаємо, раніше Гіларія Болдвін розкрила секрет стрункої фігури після народження сімох дітей.

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