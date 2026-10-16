Мати сімох дітей Гіларія Болдвін з’явилася на публіці у сукні з глибоким декольте

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Реклама

Дружина американського актора Алека Болдвіна — Гіларія Болдвін — відвідала благодійний гала-вечір DKMS Gala 2026, який відбувся в Нью-Йорку. Для виходу у світ вона обрала ефектний вечірній образ.

Гіларія з’явилася на заході у довгій темній сукні з глибоким V-подібним декольте та виразним червоним квітковим візерунком. Сукня мала напівпрозорі мереживні рукави, які додали вбранню драматичності. Пишна спідниця та приталений силует підкреслили фігуру знаменитості.

Реклама

Гіларія Болдвін / © Getty Images

Образ Гіларія доповнила лаконічними прикрасами, темним манікюром та макіяжем з акцентом на очах. Волосся вона уклала м’якими хвилями, залишивши його розпущеним.

Реклама

DKMS Gala — щорічний благодійний захід, організований міжнародною організацією DKMS, яка займається боротьбою з раком крові та допомагає пацієнтам знайти відповідних донорів стовбурових клітин. Цей вечір об’єднує знаменитостей та благодійників, щоб привернути увагу до донорства та зібрати кошти для підтримки пацієнтів.

Нагадаємо, раніше Гіларія Болдвін розкрила секрет своєї стрункої фігури.

Новини партнерів