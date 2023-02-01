"Мавка. Лісова пісня": вийшов новий трейлер анімаційного фільму

За місяць до національної кінопрем’єри студія Animagrad (FILM.UA Group) презентувала другий трейлер анімаційної стрічки "Мавка. Лісова пісня".

У відео глядачі побачать ексклюзивні кадри, які більше розкривають сюжет, та вперше почують саундтрек "Мова Вітру" у виконанні Христини Соловій та Артема Пивоварова.

У трейлері Мавка постає перед глядачами у новому образі – вона прокидається після зимового сну й пробуджує увесь Магічний Ліс. Цей її щорічний ритуал перегукується з прем’єрою стрічки, яка відбудеться на початку березня з приходом весни.

Також у відео розповідається про давню запеклу боротьбу двох світів – Світу Лісу і Світу Людей.

"Коли ми починали роботу над "Мавкою", прагнули адаптувати геніальну "Лісову пісню" Лесі Українки для сімейної анімації, зробити щасливим фінал, порушити релевантні сьогоденню теми, як, наприклад, екологічні питання. Та ми навіть не уявляли, наскільки сильно сюжет перегукуватиметься з подіями, які спіткали кожного українця у 2022 і тривають нині. Проте ми віримо, що, як у нашому мультфільмі, так і у житті, світло обов'язково переможе темряву, і любов здолає зло", - сказала креативна продюсерка проєкту Анна Єлісєєва.

У трейлері показані неймовірні локації, натхненні українськими краєвидами. Та пейзажі мультфільму не є їхньою точною копією. Взявши за основу ландшафти України, художники проєкту створили новий фантазійний світ Мавки.

"Всесвіт Мавки багатий на потаємні смисли, і кожен його елемент детально продуманий. Радимо глядачам бути пильними під час перегляду трейлера, а згодом – і мультфільму, аби не пропустити жодної важливої деталі. Наприклад, Магічний Мавчин Ліс. Художники та аніматори приділили увагу кожному листочку, об’єкти дуже добре пропрацьовані технічно, також в них закладені певні сенси. Орнаменти й символи – важлива складова нашої історії. Вони зображені на деревах, каменях, на самих героях і їхньому одязі, предметах вжитку тощо. Наприклад, ландшафт на верхівках пагорбів, на яких знаходиться село, зображений у формі писанкових розписів, які символізують зародження і збереження життя, плодючість. А образи персонажів відтворюють їхні характери та особливості середовища, у якому вони мешкають", – прокоментував режисер анімаційної стрічки Олег Маламуж.

Нове відео органічно поєднує оркестрові теми, над якими працював композитор Даріо Веро, та романтичний саундтрек "Мова Вітру" від співачки Христини Соловій, виконавиці Мавчиних пісень, та співака Артема Пивоварова, що подарував свій голос Лукашу. Артисти разом написали текст до пісні, а Артем створив музику. Прем’єра композиції та кліпу до неї відбудеться вже 14 лютого, до Дня закоханих.

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