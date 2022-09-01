"Майбутній першачок": Катя Осадча показала свого сина за партою

Катя Осадча опублікувала в Instagram світлину, на якій її середній син - 5-річний Іван - сидить за партою і щось пише. Ведуча зазначила, що це фото торішнє. А наступного навчального року її син буде вже першокласником.

"Фото минулорічне, Івасик ще в своєму улюбленому садочку, який закрили назавжди, а альтернатива не знайдена до сьогодні. Наш перший дзвоник за рік і майбутній першачок Іван Горбунов до нього вже плідно готується", - написала вона.

У дописі Осадча також побажала всім школярам, батькам і вчителям сили, щоб здолати всі складнощі.

"Найщемливіше 1 вересня. Я хочу побажати всім дітям, батькам, вчителям великої сили в подоланні всіх складнощів. Тепер не просто потрібно вивчити чи вивчитися, потрібно вберегти і вберегтися. Я бажаю вам знаходити потрібні слова в потрібний час, нам всім важлива підтримка, а дітям особливо. Нехай цей навчальний рік буде роком Перемоги", - написала Катя.

Нагадаємо, раніше Осадча показала гарні світлини із їхньої сімейної фотосесії. На знімках зіркова мама постала зі своїми синами – Іваном і Данилом.

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