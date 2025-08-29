Має чарівний вигляд: Джулія Робертс у сукні від Atelier Versace сяяла на червоній доріжці

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс відвідала прем’єру фільму «Після полювання», який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю. У цій стрічці вона зіграла головну роль.

На червону доріжку акторка вийшла в елегантній темно-синій сукні максі приталеного силуету Atelier Versace, яку для неї на замовлення створили під керівництвом нового дизайнера Модного дому Даріо Вітале. Вбрання мало довгі рукави, невеликий шлейф і було прикрашене вишивкою шовковими нитками у вигляді геометричного принта.

Свій аутфіт Робертс доповнила чорними лакованими туфлями на платформах і підборах, коштовностями Chopard — масивними сережками з торочкою, широким браслетом і каблучкою, зачіскою з голлівудськими локонами, ніжним макіяжем і чорним манікюром.

Нагадаємо, Джулія Робертс на фотокол у Венеції одягла смугасту сорочку, синій жакет і темно-сині прямі джинси.