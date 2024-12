Має чудовий вигляд: 58-річна Сінді Кроуфорд без макіяжу позувала під час пробіжки

58-річна американська зірка і одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – велика шанувальниця фітнесу. У 90-х вона випустила кілька культових відеопрограм із тренуваннями, які одразу стали дуже популярними, та й залишаються такими зараз.

Майже через 30 років Сінді продовжує приділяти велику увагу спорту – секрет її фігури полягає в поєднанні регулярних тренувань, збалансованого харчування та здорового способу життя.

Модель стверджує, що займається спортом не менше 3-4 разів на тиждень. У своєму Instagram вона показала фото з одного з цих тренувань. Судячи зі знімку, він зроблений під час пробіжки або хайкінгу, якими зірка займається в Малібу, де вона живе разом із чоловіком Ренді Гербером та дітьми.

Кроуфорд позує в майці та сонцезахисних окулярах на обличчі. На її шкірі взагалі немає макіяжу - Синді має приголомшливий вигляд.

До речі, ще одним секретом своєї краси зірка називає насолоду життям.

Раніше, нагадаємо, Сінді Кроуфорд відвідала івент Celebrity Bowling With Best Buddies, який відбувся у боулінг-центрі Pinz у Студіо-Сіті. Вона є міжнародним послом організації Best Buddies, яка створює міцні зв'язки між дітьми з інвалідністю та без. Для своєї появи супермодель обрала простий лук. На ній були сині джинси-кльош із шкіряним шоколадним поясом і шовкова блузка в стилі бохо бордового кольору та з V-подібним вирізом. Взута вона була в замшеві коричневі черевики.

Сінді Кроуфорд / Фото: Getty Images

