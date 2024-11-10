Має чудовий вигляд: 59-річна американська телезірка шкіряною сукнею підкреслила струнку фігуру

Луанн де Лессепс у пікантному аутфіті прийшла на захід.

Американська телезірка Луанн де Лессепс відвідала гала-концерт Dead Funny: An All-Star Tribute To Joan Rivers у театрі в Нью-Йорку. Для своєї появи вона обрала пікантний лук.

На жінці була чорна шкіряна сукня без бретельок і з вирізом під грудьми, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання вона доповнила нюдовими колготами в сітку і чорними шкіряними гостроносими туфлями на шпильках.

Луанн де Лессепс / Фото: Getty Images

Луанн зібрала волосся ззаду, зробила насичений макіяж із пишними густими накладними віями і рожевою помадою, а також білий манікюр. У вухах у неї були срібні сережки, на шиї – срібне кольє , а на зап'ястях – парні срібні браслети.

Нагадаємо, Луанн де Лессепс на церемонію вручення премії God's Love We Deliver Golden Heart прийшла у вечірній смарагдовій сукні з блискітками і однією бретелькою.

Читайте також: