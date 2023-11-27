Має чудовий вигляд: 65-річна Мішель Пфайффер приголомшила молодою зовнішністю

Лайреатка премій "Золотий глобус" та BAFTA, а також номінантка на "Оскар" та "Еммі" – 65-річна Мішель Пфайффер – здивувала своїм зовнішнім виглядом. Актриса, одягнена у водолазку з флористичним принтом та жакет, зробила селфі перед якимись зніманнями.

"Усім щасливої неділі", — підписала фото Мішель. Фоловери зірки, зокрема її колега Джуліанна Мур, засипали її хвалебними коментарями. Акторка має приголомшливий вигляд.

Також Пфайффер показала фотографію, де вона знята з чоловіком – Девідом Р. Келлі – біля різдвяної ялинки. Подружжя нещодавно відсвяткувало 30 років від дня весілля.

Нагадаємо, раніше Мішель Пфайффер вперше за довгий час відвідала світський захід. На прем'єру актриса одягла елегантний образ від бренду Saint Laurent, який був представлений у колекції весна-літо 2023 у Парижі.

Мішель Пфайффер / Фото: Associated Press

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