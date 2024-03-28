Вона приголомшлива: 65-річна Мішель Пфайффер зробила селфі без макіяжу

Володарка премій "Золотий глобус" та BAFTA, а також номінантка на "Оскар" та "Еммі" – 65-річна Мішель Пфайффер – показала селфі, яке зробила в автомобілі. На обличчі актриси практично немає макіяжу, і вона має просто чудовий вигляд.

Мішель Пфайффер/instagram.com/michellepfeifferofficial

"Чисте волосся. Нова блузка. Гарне освітлення. Збираюся на вечерю з одним із моїх улюблених людей. Почуваюся добре", — написала актриса під знімком.

Мішель підтримує свою фізичну форму за допомогою спорту та дієти. У її раціоні багато фруктів та овочів, і вона дотримується популярної серед селебріті палео-дієти. Також регулярно займається спортом – його, пілатесом та бігом.

Нагадаємо, раніше Мішель Пфайффер відвідала гала-концерт у Лос-Анджелесі. На актрисі був жіночний білий костюм, що складався з жакету на одному ґудзику та широкий штанів.

Мішель Пфайффер / Фото: Getty Images

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