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Має чудовий вигляд: 73-річна Джейн Сеймур похизувалася фігурою у яскравому купальнику

Має чудовий вигляд: 73-річна Джейн Сеймур похизувалася фігурою у яскравому купальнику

instagram.com/janeseymour

Актриса захоплює своїм зовнішнім виглядом та фізичною формою.

73-річна британська акторка, продюсерка та письменниця, зірка серіалу "Доктор Квін" – Джейн Сеймур – опублікувала кілька фотографій, зроблених біля басейну. Зірка позує в суцільному червоному купальнику з досить глибоким декольте.

instagram.com/janeseymour / ©
instagram.com/janeseymour

"Сонячне світло і трохи червоного — чого ще можна бажати? Давайте сьогодні вийдемо на вулицю, зробимо глибокий вдих і не забудемо насолоджуватися маленькими радощами. Нехай таких моментів буде більше!" — написала Сеймур під фото.

Актриса має просто приголомшливий вигляд для свого віку.

instagram.com/janeseymour / ©
instagram.com/janeseymour

"Сьогодні офіційно перший день осені (22 вересня – день осіннього рівнодення – Прим. ред.), і я рада повідомити, що поки що ніяких светрів! Зробіть сьогодні щось, що змусить ваше серце посміхнутися!" — додала вона.

Нагадаємо, раніше Джейн Сеймур вразила розкішною зовнішністю на червоній доріжці. Вона відвідала захід SeriesFest у Денвері, на який прийшла в чорній сукні з декольте у формі серця.

Джейн Сеймур / © Getty Images
Джейн Сеймур / Фото: Getty Images

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