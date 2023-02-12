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Має чудовий вигляд: 76-річна Шер із молодим бойфрендом сходила на вечірку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Має чудовий вигляд: 76-річна Шер із молодим бойфрендом сходила на вечірку

Шер із бойфрендом Олександром Едвардсом / Фото: Getty Images

Співачка Шер відпочила на вечірці разом із бойфрендом Олександром Едвардсом, який молодший за неї на 39 років.

Парочка відвідала вечірку Tao X Maxim Big Game Party у Скоттсдейлі, штат Арізона. 76-річна співачка пофарбувала волосся в білий колір і зробила кучеряве укладання. Вона одягла білий топ, сині джинси-кльош із торочкою та чорну коротку куртку з білим декором на рукавах. У артистки на шиї було кілька ланцюгів із білого металу зокрема і з хрестом, у вухах були сережки-кільця, вона зробила ніжний макіяж очей з пишними віями та рожевим блиском нафарбувала губи.

Її бойфренд, який є ексчоловіком Ембер Роуз, був у чорній футболці, кофті на замку та світло-блакитних джинсах. Він сидів розпавшись на дивані і тримав руку у коханої на нозі. Шер також тримала чоловіка за руку.

Шер із бойфрендом Олександром Едвардсом / © Getty Images
Шер із бойфрендом Олександром Едвардсом / Фото: Getty Images

Раніше пару фотографували дорогою до ресторану в Західному Голлівуді. Вони йшли вулицею і трималися за руки. Колишня дружина Олександра – Ембер Роуз, продюсером якої він був розповідала, що чоловік зраджував їй. Якось крутив одразу 12 романів на стороні. Вони мають спільного сина Слеша, хлопчику три роки. Шер, схоже, такий "послужний" список хлопця не лякає.

Шер та Олександр Едвардс / © Getty Images
Шер та Олександр Едвардс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
303
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