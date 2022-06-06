Має чудовий вигляд: 89-річна Джоан Коллінз відвідала платиновий ювілей королеви Єлизавети II

Знаменита акторка, яку багато хто любить і пам'ятає завдяки її ролі в серіалі "Династія", вийшла у світ з чоловіком.

У Великій Британії та країнах Співдружності від 2 до 5 червня відзначали платиновий ювілей правління королеви Єлизаветти II – на престолі вона вже 70 років. З цієї нагоди в Лондоні проводилася театральна вистава, яку відвідала зірка кіно і за сумісництвом дама-командор ордена Британської імперії — Джоан Коллінз.

Знаменитості вже 89 років, але вигляд вона вона мала приголомшливий, з'явившись на публіці в ніжно-рожевому вбранні та капелюсі з вуаллю. Доповнили образ високі білі рукавички, яскравий макіяж та великі сережки.

Джоан Коллінз / Фото: Associated Press

Компанію Коллінз традиційно склав її чоловік 52-річний Персі Гібсон. Разом вони приїхали на вінтажному автомобілі марки Jaguar.

Джоан Коллінз b Персі Гібсон / Фото: Getty Images

Захід, який відвідала акторка, був карнавальним ходом центром міста за участю гігантських маріонеток і знаменитостей, які зображали ключові моменти з семи десятиліть перебування королеви Єлизавети II на троні.

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