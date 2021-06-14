Має чудовий вигляд і без фотошопу: Кортні Кардашян похизувалася фігурою в чорному бікіні

Зірка реаліті продемонструвала пляжний лук.

Схоже, в житті 42-річної Кортні Кардашян настав хороший період. Вона щаслива в стосунках з новим бойфрендом — барабанщиком Blink-182 Тревіс Баркером. І фото в її Instagram — тому підтвердження.

Кортні Кардашян / Getty Images

На новому знімку в її фотоблогу щаслива Кортні позує в літньому аутфіті. Вона одягнена в чорне бікіні, чоботи-козаки і сорочку з принтом. Її образ доповнює бейсболка кольору хакі. Фігура мами трьох дітей має чудовий вигляд. І, схоже, фото не було редаговано в фотошопі, що люблять робити сестри Кардашян.

Кортні Кардашян / Instagram Кортні Кардашян

Нагадаємо, раніше Кортні Кардашян показувала пікантний лук. Вона була в білизняній сукні рожевого кольору з чорною мереживною обробкою і на тонких бретельках. Лук зірка доповнила чорними босоніжками на шпильках.

Кортні Кардашян / Instagram Кортні Кардашян

Кортні Кардашян на прогулянках з бойфрендом (10 фото)

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