Має чудовий вигляд: Керрі Вашингтон мінісукнею з паєтками підкреслила стрункі ноги

Керрі Вашингтон стала гостею показу дизайнера Джорджо Армані One Night Only Venezia, який відбувся у межах Венеційського кінофестивалю.

На івенті акторка з'явилася у кокетливому образі. Вона одягла синьо-чорну мінісукню з паєтками і без бретельок. Довжина міні ідеально підкреслила її стрункі ноги.

Керрі Вашингтон / Фото: Getty Images

Вбрання Керрі скомбінувала з чорними лакованими туфлями. Вона розпустила волосся, зробивши рівний проділ, у макіяжі закцентувала увагу на очах, вуха прикрасила лаконічними сережками, а пальці – каблучками.

Нагадаємо, показ також відвідала Джессіка Честейн, яка була одягнена у чорний топ і штани зі стразами. На плечі зірка накинула чорний жакет із зображенням квітів зі стразами і білим коміром.

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