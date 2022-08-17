Має чудовий вигляд: комедійна акторка Софія Вергара продемонструвала стильний образ дорогою на знімання

Комедійна акторка Софія Вергара потрапила під приціл папараці, коли прямувала на знімання нового випуску шоу "Америка шукає таланти", де вона та модель Гайді Клум судді. Зірку сфотографували біля концертцентру Пасадена.

Софія була одягнена в лаконічний образ, який складався з коричневих широких льняних штанів від The Brand, які на жаль дуже пом'ялися, білого легкого топу зі спущеними плечима, а також босоніжок від Christian Louboutin і її улюбленої сумки Dior Book Tote.

Доповнили образ сонцезахисні окуляри-лисички від бренду Dior та лаконічне укладання з легкими кучерями.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Для шоу 50-річна знаменитість переодяглася у яскраво-жовтий образ від бренду Alexis Azaire, у якому поєднала широкі штани та топ із декольте у формі серця. На обличчі Софії візажисти зробили розкішний макіяж із яскравою помадою.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

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