Має чудовий вигляд: Лілі Коллінз кокетливою мінісукнею підкреслила стрункі ноги

35-річна акторка і зірка серіалу "Емілі в Парижі" знову обрала для свого виходу образ total black.

Лілі Коллінз взяла участь у розмові SAG-AFTRA Foundation у Нью-Йорку, у якій обговорили четвертий сезон серіалу "Емілі в Парижі".

Там акторка продемонструвала кокетливий аутфіт у чорній оксамитовій мінісукні від бренду Alessandra Rich з оголеними плечами, рюшами з тюлі у верхній частині і бантом на декольте. Довжина міні чудово підкреслила стрункі ноги зірки.

Лілі Коллінз / Фото: Getty Images

Образ Коллінз доповнила чорними капроновими колготами і чорними лакованими туфлями. У неї була акуратне укладання з проділом посередині, ніжний макіяж і сережки-цвяшки з камінням.

Нагадаємо, Лілі Коллінз сходила до музею у чорній короткій сукні з прозорим верхом і довгими рукавами.

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